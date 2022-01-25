Депутат Кузнецова предложила создать комнаты для молодых семей в студенческих общежитиях

Зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в студенческих общежитиях необходимо оборудовать комнаты для молодых семей с детьми. Об этом написала «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

В комнатах должны быть созданы все условия для проживания с ребенком, кроме того, студенческим семьям нужно предоставить возможность присмотра за детьми.

«По этому поводу мы говорили с министром науки [и высшего образования] РФ Валерием Фальковым и пришли к решению о том, что в программе строительства кампусов, на которую сегодня выделено порядка 50 миллиардов рублей, также будет предусмотрено строительство комнат для возможности семейного проживания», — сказала Кузнецова.