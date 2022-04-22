Депутат Кузнецов рассказал, как облегчить жизнь российским бухгалтерам

Депутат Госдумы Эдуард Кузнецов рассказал «Парламентской газете», что к нему обратились более 100 главных бухгалтеров и финдиректоров организаций из Краснодарского края с просьбой изменить новые стандарты бухучета, которые оказались неудобными. Депутат направил министру финансов Антону Силуанову предложение сделать расчеты по новым стандартам добровольными.

Новые стандарты «Учет основных средств», «Капитальные вложения» и «Бухгалтерский учет аренды» с 1 января 2022 года должны применять все организации. Однако переход на новые правила не только трудозатратен для сотрудников, но и создает дополнительную налогооблагаемую базу по налогу на имущество.

Новые стандарты должны были приблизить российский бухучет к международным стандартам. Однако в условиях санкций и текущей ситуации это становится менее актуальным. Поэтому депутат предложил дать возможность организациям использовать старые или новые правила по собственному усмотрению.