Общество 16 июля 2023, 10:09 Депутат Кузнецов предложил разработать систему «Я — папа» на «Госуслугах» Депутат Госдумы Кузнецов предложил разработать инфосистему «Я – папа» на «Госуслугах» piqsels

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В Госдуме предложили создать систему информирования для многодетных отцов и отцов-одиночек «Я — папа», которая будет работать на «Госуслугах». Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина направил депутат Дмитрий Кузнецов, написал ТАСС.

Кузнецов отметил, что люди больше знают о льготах и выплатах для многодетных матерей и матерей-одиночек, но не в курсе, есть ли система поддержки для отцов. Информация, которую можно найти в интернете, часто устаревшая или не соответствует действительности, добавил депутат.

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В разделе «Я — папа» на портале «Госуслуги» могли бы быть предоставлены все данные о льготах, касающиеся многодетных отцов и отцов-одиночек на федеральном и региональном уровне.

Россия уже серьезно продвинулась в области оказания услуг бизнесу и населению в электронном виде и стала одним из мировых лидеров в этой сфере. Президент Владимир Путин высоко оценил качество электронных услуг в стране.

Ранее Центробанк предложил разрешить подавать заявление о мошенничестве через портал госуслуг.