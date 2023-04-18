Общество 18 апреля 2023, 12:10 Депутат Кузнецов предложил дать работникам выбор, как будут рассчитываться командировочные

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Российским работникам, которые отправляются в командировку, необходимо предоставить право выбора своей выплаты — исходя из среднего заработка или обычной зарплаты. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы, член Комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов, сообщила «Парламентская газета».

На сегодняшний день по Трудовому кодексу для командировочного работника предусмотрена выплата, рассчитанная по среднему заработку. В некоторых случаях эта сумма оказывается меньше, чем та зарплата, которую работник получил бы, оставшись на рабочем месте.

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По мнению депутата, такая ситуация является несправедливой. Поэтому сотрудников необходимо наделить правом выбора выплат.