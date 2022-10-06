Депутат Куринный: рост числа вакансий медиков связан с индексацией пенсий | 360°

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Спорт
06 октября 2022, 21:48
Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу: клуб будет пытаться вернуть Лионеля Месси
Общество
06 октября 2022, 21:41
Глава сети фитнес-клубов World Gym Ольга Киселева назвала главные проблемы фитнес-индустрии
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Общество
06 октября 2022, 21:41
Nisos: проекту «Ролики на разных языках» удается обходить попытки Запада заблокировать RT
Мир
06 октября 2022, 21:39
ЕС ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов россиян. Это противоречит идеологии цифровых средств
Криминал
06 октября 2022, 21:35
Девушка футболиста Гогричиани Кристина Куддус: «Он мне разбил нос»
Криминал
06 октября 2022, 21:35
Подозреваемых в разбое задержали в Ростове-на-Дону
Общество
06 октября 2022, 21:35
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: данные в WhatsApp будут в безопасности, если соблюдать «гигиену»
Транспорт
06 октября 2022, 21:35
Автобусов на газовом топливе станет больше на Ямале
Власть
06 октября 2022, 21:34
Медведев призвал психиатров сделать Зеленскому превентивную трепанацию черепа