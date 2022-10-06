Депутат Куринный: рост числа вакансий медиков связан с индексацией пенсий | 360°

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Депутат Куринный: рост числа вакансий медиков связан с индексацией пенсий

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Количество открытых вакансий медиков и фармацевтов выросло в сентябре. Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва» объяснил, с чем это может быть связано.

По словам депутата, осенью медики массово ненадолго увольняются на время индексации пенсий. Это обычная практика.

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«Конец лета, начало осени — это стандартный период, когда для того, чтобы пенсию проиндексировать, медикам необходимо увольняться с рабочего места. Они вынуждены увольняться на месяц с небольшим, проводить индексацию пенсии, а потом обычно вновь приступают к работе в своих лечебных учреждениях», — сказал депутат.

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Это обстоятельство влияет на рынок труда. Влияние мобилизации на рост вакансий в сфере здравоохранения, по словам депутата, скорее всего, незначительное.

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