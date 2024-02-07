Общество 07 февраля 2024, 11:42 Депутат Крупник призвал реформировать систему помощи инвалидам в трудоустройстве

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Система, помогающая инвалидам в трудоустройстве, в России нуждается в реформировании. Об этом заявил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, сообщил RT.

Он внес несколько предложений, которые касаются правил трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, действующих сейчас. В частности, депутат высказался об упрощении процедур найма и большем стимулировании работодателей. Письмо с предложениями Павел Крупник направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову.

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В нем депутат подчеркнул, что сейчас появляется много вакансий, которые подходят для людей с ограниченными возможностями.

«Прошу вас рассмотреть возможность пересмотра действующих правил трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в части упрощения процедур и стимулирования самих работодателей к их найму», — говорится в тексте обращения.

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