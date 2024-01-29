Общество 29 января 2024, 11:17 Депутат Крупник предложил включить пенсионеров в проект «Пушкинская карта»

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Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник направил обращение на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой. Он предложил включить пенсионеров в проект «Пушкинская карта» или создать для них аналогичную программу. Об этом сообщил RT.

Парламентарий напомнил, что пожилые люди, как и молодежь, стремятся к культурному обогащению.

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Соответствующие меры, считает Крупник, позволят повысить социализацию россиян старшего возраста. Кроме того, реализация идеи поспособствует их вовлеченности в культурную жизнь России, добавил депутат.