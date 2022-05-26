Депутат Крупник предложил разрешить рекламировать крымские вина с помощью билбордов

Глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с идеей разрешить рекламировать крымские вина с помощью билбордов. Об этом написал «Петербургский дневник».

По его словам, такая мера позволит повысить продажи вин и одновременно поддержит рекламную отрасль.

«Я предложил разрешить рекламу крымских вин. Это позволит увеличить им продажи, не кормить нам иностранных производителей, а также поддержит рекламную отрасль. Потребителям лучше пить качественный и доступный напиток, чем дорогой и иностранный. Предложение сейчас находится в Госдуме», — сказал политик.

В настоящий момент на федеральном уровне рассматривается возможность разрешить вернуть рекламу слабоалкогольных напитков и пива.