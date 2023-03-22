22 марта 2023, 11:31
Депутат Крупник предложил провести мониторинг рекламы упрощенного получения справок в интернете
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрею Липову с предложением провести мониторинг рекламы упрощенного получения справок в интернете. Об этом написал RT.
По словам политика, таким образом можно «искоренить или внедрить специализирующиеся пометки о незаконности деятельности». Особое беспокойство, на его взгляд, вызывают справки об упрощенном прохождении медицинских комиссий для получения разрешения на оружие и справки об отсутствии алкогольной или наркотической зависимости.
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«Прошу вас изучить данное явление и принять соответствующие меры: немедленно провести мониторинг подобной рекламы в российском сегменте интернета», — говорится в тексте письма Крупника.
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