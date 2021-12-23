Депутат Кравченко высказался о пользе длинных январских праздников

Длинные новогодние выходные могут быть невыгодны работодателям с экономической точки зрения, однако они полезны тем, что после десятидневного отдыха у людей повышается работоспособность. Таким мнением с Ura.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Я приветствую длинные каникулы. Считаю, что это хорошее переключение, разгрузка и время побыть с семьей. Я считаю, что после каникул у людей повышаются работоспособность и общий тонус. Понятно, что это дороговато работодателю, но за счет того, что существуют январские, майские и ноябрьские праздники, люди реже в отпуска ходят», — отметил депутат.

Он добавил, что это хороший повод для людей заняться спортом, провести время с семьей, или сделать еще что-то, что давно откладывалось на потом — людям нужны эти дни, чтобы заняться своими делами.

«Кто погуляет, кто спортом позанимается, кто будет все выходные пить — это зависит от воспитания и мировоззрения людей», — заключил Кравченко.