Депутат Красов прокомментировал закон о фейках о ВС РФ

Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. В разговоре с RT закон прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

По словам Красова, в сети появляется множество недостоверной и ложной информации, которая «дискредитирует те или иные действия Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины».

«Против России объявлена и проводится информационная война, и, самое главное, мы должны защитить наше государство, военнослужащих и членов их семей, граждан России от лживой информации», — считает депутат.