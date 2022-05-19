Депутат Костенко выступила за развитие промышленного туризма в России

Экскурсии на заводы и в промышленные зоны аэропортов нужно включить в государственные программы развития туризма. С таким предложением выступила заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, написала «Парламентская газета».

Депутат напомнила о словах президента о необходимости поднимать престиж таких профессий как инженер, рабочий, фермер и так далее. Люди должны больше узнавать о профессиях, на которых держится страна, и формировать положительное впечатление о них.

Вместе с экспертами Костенко составила список предложений по развитию промышленного туризма, который отправила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Предлагается на государственном уровне определить понятие промышленного туризма и разработать туристические маршруты по заводам, аэропортам, фермам.

«Вероятно, можно было бы организовать в каких-то форматах экскурсии и на военные заводы, скажем, на холдинг „Калашников“. Были бы интересны гастрономические туры на кондитерские и другие фабрики», — отметила Костенко.