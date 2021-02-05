Депутат Костенко предложила защитить россиян от нерадивых коммунальщиков

Отмечается, что в последнее время в Госдуму начало поступать множество жалоб на управляющие компании, которые меняют вывеску и продолжают наживаться на доверчивости граждан. Костенко отметила, что Жилищный кодекс позволяет собственникам помещений когда угодно проводить общие собрания для выбора управляющей организации. Но другая норма ЖК гласит, что договор с УК заключается на срок не менее чем один год.

«Однако сложившаяся судебная практика исходит из того, что смена управляющей организации может быть осуществлена собственниками помещений в многоквартирном доме в любое время и не только в случае подтверждения нарушений со стороны управляющей организации», — подчеркнула депутат.

Костенко отметила, что такое несоответствие в законодательстве позволяет некоторым компаниям вести конкурентную борьбу за счет собственников помещений в многоквартирном доме. Это влечет нарушение прав и законных интересов людей при содержании общего имущества, а также оказании коммунальных услуг и начислении платы за пользование помещением.