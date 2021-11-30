facebook_pixel
    30 ноября 2021, 13:03

    Депутат Костенко предложила законопроект, избавляющий наследников от долгов умерших по кредиту

    Полина Гребенщикова

    Банкам предложили обращаться напрямую в страховые компании, чтобы вернуть кредиты умерших клиентов. Такой законопроект подготовила заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, написала «Парламентская газета».

    Если законопроект примут, банки не будут требовать долги с родственников умершего заемщика. Вместо этого их обяжут сразу обращаться в страховую компанию, чтобы выяснить, был ли заключен договор страхования.