Депутат Костенко предложила законопроект, избавляющий наследников от долгов умерших по кредиту

Банкам предложили обращаться напрямую в страховые компании, чтобы вернуть кредиты умерших клиентов. Такой законопроект подготовила заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, написала «Парламентская газета».

Если законопроект примут, банки не будут требовать долги с родственников умершего заемщика. Вместо этого их обяжут сразу обращаться в страховую компанию, чтобы выяснить, был ли заключен договор страхования.