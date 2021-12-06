Депутат Костенко предложила разработать единые антиковидные рекомендации для школ

Роспотребнадзору стоит разработать единый алгоритм для контроля ситуации с коронавирусом в школах регионов России. Таким мнением поделилась с «Парламентской газетой» зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко.

Костенко рассказала, что к ней поступило коллективное обращение родителей школьников, которые пожаловались, что меры, принимаемые в образовательных учреждениях против роста заболеваемости, не всегда эффективны.

По словам Костенко, «на федеральном уровне не выработан единый для всех регионов алгоритм по своевременному выявлению больных COVID-19 учеников, обеспечению их изоляции от здоровых детей, а также (при превышении эпидемиологического порога) переводу класса или школы на карантин».