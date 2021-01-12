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    12 января 2021, 10:25

    Депутат Костенко предложила расширить статьи о выплатах незаконно задержанным

    Полина Петрова

    Заместитель председателя Комитета по контролю и Регламенту Наталья Костенко заявила, что 12 января планирует внести в Госдуму РФ законопроект о расширении действия статей о выплатах незаконно задержанным на 48 часов, информирует «Парламентская газета».
    Депутат Костенко предложила расширить статьи о выплатах незаконно задержанным

    Проект затрагивает статьи Гражданского кодекса о возмещении материального и морального вреда. Отмечается, что в случае принятия документа, власти должны будет компенсировать гражданину убытки, нанесенные в результате незаконного лишения либо ограничения свободы.

    Так, помимо уже предусмотренных, будет еще два основания для предоставления выплат. В их числе незаконное задержание в качестве подозреваемого и неправомерное административное задержание.

    «Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции Российской Федерации», — объяснила Костенко.

    Проект предполагает, что перечни оснований для компенсации вреда больше не будут закрытыми. Возмещать станет необходимым убытки из-за любых других действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.