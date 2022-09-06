Депутат Костенко предложила индексировать пенсионерам-волонтерам пенсии | 360°

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06 сентября 2022, 12:13

Депутат Костенко предложила индексировать пенсионерам-волонтерам пенсии

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко предложила индексировать пенсии людям, которые бесплатно трудятся в муниципальных организациях. Об этом написала «Парламентская газета».

Свое письмо она направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

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По словам политика, человек может трудиться безвозмездно не только в некоммерческой организации, но и в органе местного самоуправления.

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«На сегодня как в некоммерческих, так и муниципальных организациях, большинство сотрудников (в том числе руководителей) трудятся на безвозмездной основе. Среди таких работников немало пенсионеров-волонтеров. Притом что эти люди не просто безвозмездно выполняют важную роль в организации жизни граждан в органах местного управления, но и несут серьезную государственную ответственность перед страной и ее жителями, их пенсионные права сегодня нарушаются», — сообщила в письме Костенко.

Ее инициативу поддержали в профильном Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Пенсия

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