Депутат Костенко предложила дать детским лагерям беспроцентные кредиты

Депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко предложила дать беспроцентные кредиты детским лагерям, которые находятся на грани банкротства из-за пандемии СОVID-19.

По ее мнению, это можно сделать с помощью федеральных инструментов. Она отметила, что детские лагеря оказались на грани банкротства, информирует РИА ФАН.

«Думаю, ни одного человека не найдется, который скажет, что летняя оздоровительная кампания не нужна. Думаю, мало найдется людей, которые думают, что это забота регионов и муниципалитетов», — пояснила Костенко.

Депутат подчеркнула, что это государственная задача, которую необходимо решать с использованием федеральных инструментов. Помимо кредитов эксперты предложили предоставить рассрочку для детских учреждений. Представители таких структур как Минэкономразвития, Минпросвещения и Минздрав заявили, что готовы проработать инициативу.