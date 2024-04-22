Общество 22 апреля 2024, 15:16 Депутат Кошелев выступил против повышения ставки по семейной ипотеке до 12%

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В России с 1 июля 2024 года могут повысить ставку по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет. Такую инициативу не поддержал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, сообщила «Национальная служба новостей».

«Я категорически против, это антипродуктивная мера. Я буду всячески отстаивать, чтобы такого подхода не было», — подчеркнул депутат.

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Кошелев отметил, что семейная ипотека должна сохраниться в своем объеме и в своих стоимостных характеристиках. Повышение ставки никак не поможет отсечь инвесторов от реально нуждающихся семей, добавил он.