Депутат Кошелев оценил идею создание единого сервиса оплаты ЖКХ в ЕАЭС | 360°

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Депутат Кошелев оценил идею создание единого сервиса оплаты ЖКХ в ЕАЭС

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Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с RT прокомментировал предложение создать единый сервис по оплате коммунальных платежей в странах ЕАЭС. С такой инициативой ранее выступил политолог Антон Орлов.

Депутат назвал предложение хорошим, отметив, что оно направлено на улучшение качества жизни граждан.

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«Как правило, есть детали, которые всегда могут остановить любое начинание. Необходимо, чтобы все права граждан и с одной и с другой стороны были сохранены», — добавил Кошелев.

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