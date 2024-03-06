Эксклюзив 06 марта 2024, 15:35 Депутат Колунов призвал разрешить скорым сдвигать мешающие проезду машины Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов призвал разрешить автомобилям скорой помощи сдвигать неправильно припаркованные машины для проезда к месту экстренного вызова. Парламентарий рассказал «360», что в ближайшее время направит письмо с этой инициативой министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Неправильно припаркованные авто — огромная проблема. Конечно, штрафы и эвакуация владельцев пугают, но не сильно — думают: а вдруг пронесет. В итоге скорая не может проехать к месту вызова, врачам приходится идти пешком, терять драгоценные минуты. А ведь в вопросах жизни и здоровья счет идет даже на секунды!» — заметил Колунов.

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Он напомнил о ситуации в Нижнем Новгороде, когда экипаж скорой ехал к грудному ребенку, и путь во дворе перегородила неправильно припаркованная машина. Законы не позволяют машине скорой помощи «подвинуть» автомобиль бампером, и водитель был вынужден сигналить, но на шум никто не вышел. Тогда врачи пошли к консьержу, но и это не помогло. Местные жители даже добавили водителя в домовой чат, но найти владельца автомобиля так и не удалось. Депутат подчеркнул, что подобных ситуаций сотни, а то и тысячи.

«Предлагаю разрешить водителям скорых в случаях, если объездной дороги нет или она значительно длиннее, „двигать“ мешающие проезду автомобили бампером. Подчеркиваю, что делать это водитель сможет только в случае экстренных вызовов, когда под угрозой находится жизнь человека», — продолжил Сергей Колунов.

Он добавил, что нужно четко прописать, что ни водитель скорой, ни государство не будут нести ответственность за поврежденный из-за неправильной парковки автомобиль. Кроме того, следует оборудовать машины силовыми бамперами, чтобы обезопасить от повреждений.