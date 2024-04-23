23 апреля 2024, 13:08
Депутат Колунов предложил ограничить скорость электросамокатов в пешеходных зонах до 8 км/ч
В России следует ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности до восьми километров в час в пешеходных зонах, на тротуарах и пешеходных дорожках. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, сообщил RT.
По его словам, такая цифра соответствует средней скорости бега человека. При восьми километрах в час для координации движений особых усилий не требуется, человек себя полностью контролирует. Также сами пешеходы смогут успеть среагировать в случае экстренных ситуаций.
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Колунов отметил, что ограничение максимальной скорости сократит число ДТП и количество пострадавших от электросамокатов, добавил «Петербургский дневник».
Электросамокаты
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