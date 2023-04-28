Общество 28 апреля 2023, 21:17 Депутат Колунов пообещал помощь в получении выплат дольщикам из Солнечногорска Депутат Госдумы Колунов назвал выплату средств обманутым дольщикам оптимальным выходом Телеканал «360»

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Часть обманутых дольщиков из Солнечногорского городского округа Московской области решила не дожидаться строительства своих домов, а обратилась за выплатами, чтобы компенсировать утраченные средства. Об этом рассказал член фракции «Единая Россия в Госдуме» Сергей Колунов.

Он напомнил, что в прошлом году в Солнечногорском городском округе насчитывалось 2048 обманутых дольщиков из семи жилых комплексов — долгостроев. По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева четыре жилых комплекса передали в ведение городского округа Химки.

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Оставшиеся владельцы недостроенных квартир решили получить компенсации. Для этого в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства и Министерство жилищной политики направили запрос в Фонд развития территорий о выплатах жителям. Наблюдательный совет для вынесения окончательного решения соберется в мае.

«Это оптимальный вариант, так как строительство объекта не ведется из-за отсутствия денежных средств у застройщика, а президент поставил четкую задачу — до конца 2023 года полностью решить проблему дольщиков», — заявил Колунов.

Депутат добавил, что завершить строительство домов к установленному сроку не успеют, а на полученные средства люди смогут купить квартиры у надежных застройщиков. Ситуацию с дольщиками Солнечногорска он взял под личный контроль.