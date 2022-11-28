Общество 28 ноября 2022, 18:08 Депутат Кирьянов объяснил, почему важно маркировать продукты Депутат Кирьянов: прямая выгода маркировки — снижение количества попыток обойти закон

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Внедрение цифровой маркировки, а также прослеживаемость товаров являются важнейшими решениями в борьбе с нелегальной продукцией. Об этом РИА ФАН рассказал депутат Госдумы Артем Кирьянов.

«Борьба с контрафактом — это одна из первоочередных задач, требующая системного подхода и кооперации бизнеса, государства и потребителей», — сообщил политик.

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Он отметил, что по опыту маркировки первых товаров видно, как быстро фальсификат уходит рынка.

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«И это тоже прямая выгода маркировки — снижение количества попыток обойти закон», — добавил Кирьянов.

В России для борьбы с нелегальной продукции была создана Национальная система маркировки «Честный знак».