Общество 29 декабря 2023, 13:08 Депутат Казакова: специальную премию «Наставник года» могут утвердить в России

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Специальную премию «Наставник года» по аналогии с «Учителем года» могут утвердить в России. Об этом сообщила председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова газете «Взгляд».

По словам депутата, такое предложение озвучили на заседании Госсовета, посвященном итогам Года педагога и наставника. Также образовательному центру «Машук» поручили организовать школу для наставников, где они могли бы передавать свой опыт.

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Казакова отметила, что президент России Владимир Путин, объявляя 2023-й Годом педагога и наставника, отталкивался именно от запроса общества.