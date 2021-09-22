Депутат Кашин опроверг дефицит пшеницы в России

В России о дефиците пшеницы не может быть и речи, а накопленных за лето запасов достаточно для того, чтобы никаких проблем с поставками не было. Об этом глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«У нас намолочено 70 миллионов тон пшеницы. О дефиците речи идти не может», — сказал Кашин.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков ранее в беседе с «360» подтвердил, что из-за дефицита твердых сортов пшеницы некоторые виды макарон в России могут подорожать. Прежде всего, речь идет о макаронах твердых сортов, для которых используют муку высшего сорта. Востриков заявил, что неурожай имеет место быть, ведь цена сама по себе не начинает расти.

Ранее в среду СМИ со ссылкой на представителей макаронных фабрик сообщили, что дефицит твердых сортов пшеницы наблюдается не только в России, но и во всем мире. Из-за засухи этот год в том числе неурожайным в Канаде и США. Имеющихся запасов пшеницы производителям хватит лишь до конца года, писало РИА ФАН.