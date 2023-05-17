Общество 17 мая 2023, 16:49 Депутат Камнев заявил, что не стал бы играть в шахматы с Карповым

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Депутат от КПРФ Георгий Камнев в разговоре с изданием Life заявил, что не стал бы играть в шахматы с 12-м чемпионом мира, гроссмейстером Анатолием Карповым, поскольку результат был бы очевиден.

Камнев считает, что Карпов в любом случае поставил бы ему мат.

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«Нет (не решился бы сесть за стол с Карповым. — ред.). Думаю, результат всем известен заранее», — добавил депутат.

Камнев признался, что играет в шахматы на любительском уровне. Чтобы его хоть как-то повысить, он время от времени смотрит соответсвующие передачи.