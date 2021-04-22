Депутат Камчатки заработал за год 5,5 миллиарда рублей
Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Камчатского края Игорь Евтушок официально заработал 5,5 миллиарда рублей за 2020 год. Информация появилась на сайте Заксобрания.
В прошлом году он заработал более трех миллиардов рублей. У его жены тоже есть официальный доход, который составляет 2,7 миллиарда рублей. Помимо мандата, у Евтушка есть рыбодобывающая компания «Океанрыбфлот», в которой он числится совладельцем. Более того, он уже несколько лет возглавляет список богатейших депутатов Камчатки.
Из декларации за 2020 год следует, что у депутата есть пять автомобилей Mercedes-Benz и снегоход Yamaha VK 540. Он также имеет в собственности шесть объектов недвижимости, в том числе квартиру площадью 180 квадратных метров и гараж.
Ранее стало известно, что годовой доход губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2020 году составил 79,8 миллиона рублей. Также в собственности главы региона нет транспортных средств. Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в размере 9,9 миллиона рублей. В прошлом году его доход составил 9,7 миллиона рублей.