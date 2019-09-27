Депутат Калашников не увидел опасности в восстановлении авиасообщения между Украиной и Россией
Председатель думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников обсудил с RT слова украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия об «опасности» восстановления авиасообщения с РФ.
Украинский министр увидел опасность в восстановлении авиасообщения с РоссиейПодробнее
По мнению парламентария, восстановление авиасообщения послужит только улучшению отношений Киева и Москвы. Очевидно, что людям гораздо выгоднее ездить из страны в страну напрямую, а не прибегать к варианту с пересадками и окружными путями. Калашников выразил уверенность, что никакой опасности в возобновлении сообщения между Украиной и Россией нет.