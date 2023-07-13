Общество 13 июля 2023, 14:23 Депутат Качкаев усомнился в необходимости вводить в России единый номер для коммунальных служб

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Вводить в России еще один единый номер, только для ЖКХ, нецелесообразно. Таким мнением с RT поделился первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

По его словам, в экстренных случаях всегда можно позвонить на 112. Кроме того, далеко не во всех населенных пунктах есть диспетчерские, которые работают круглосуточно. Поэтому вводить дополнительные номера нецелесообразно.

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«А МЧС у нас четко работает круглосуточно, без перерывов, без выходных. Поэтому эта схема, через МЧС, которые сами поднимают всех, кого нужно, как мне кажется, вполне работоспособная. Это мое личное мнение», — отметил Павел Качкаев.

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