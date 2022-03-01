Депутат Нифантьев: к краткосрочному дефициту лекарств могут приводить паника и ажиотаж

Член думского Комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев напомнил радиостанции «Говорит Москва», что к краткосрочному дефициту лекарств могут приводить паника и ажиотаж.

«Всегда в аптеках в среднем препаратов на остатках примерно 40-50 дней. У дистрибьюторов — на 30-40 дней, у производителей на складах примерно такой же полуторамесячный запас. Если прийти и всем попытаться купить сразу на полтора-два года, то в моменте может быть дефицит. Это нужно понимать», — заметил парламентарий.

По его словам, даже если допустить дефицит, то он будет краткосрочным, поскольку заводы в стране не останавливаются, а зарубежные производители поставляют лекарственные препараты. Он добавил, что какие-то проблемы могут быть в логистических цепочках, но и они будут перестроены в разумные сроки.