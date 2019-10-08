Депутат Юмашева рассказала о допросе ФБР в аэропорту Нью-Йорка

«Как политик, вижу, что, к сожалению, это становится определенного рода тенденцией в российско-американских отношениях. И невыданные визы нашей делегации на Генассамблее ООН, и то, что наши сотрудники МИД не смогли отправиться на „Форт-Росс“ в Калифорнию тоже по причине невыдачи виз, и моя история с допросом», — оценила происходящее Юмашева, сложив события в одну цепь.

Неприемлемые вопросы в «неформальной обстановке». Что ФБР хотело от депутата Инги Юмашевой Подробнее

Тем не менее она призвала разделять здравомыслящий американский народ от тех чиновников в США, которые принимают политически ангажированные решения и пытаются «набрать очки» на российской теме. Она добавила, что российские политики «не должны обижаться, бояться и поддаваться на такого рода провокации».

Юмашеву после ее приземления в Нью-Йорке провели в отдельную комнату в аэропорту и забрали документы. Ей устроили допрос — некий человек, который представился сотрудником ФБР, беседовал с россиянкой в течение часа, позволив себе даже вопросы, выходящие за рамки официальной беседы. Он предложил, по словам Юмашевой, продолжить беседу в «более комфортной» обстановке.

МИД России назвало допрос Юмашевой «очередной враждебной акцией против России». По этому поводу российские дипломаты выразили Вашингтону протест. Юмашева передала дипломатам слова благодарности за участие.