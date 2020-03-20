Депутат Ярослав Нилов поддержал указ о выплатах семьям с детьми от 3 до 7 лет

«Это новая мера социальной поддержки семей, у кого дети (в возрасте. — RT) от трех до семи лет, и в обязательном порядке учитываются критерии нуждаемости. Это то, о чем президент говорил еще в январе в своем послании», — заявил Нилов и добавил, что поддерживает эти меры.

По словам депутата, в указе говорится о деньгах, которые «семьи могут потратить на ребенка», который, к примеру, хочет заниматься в спортивной секции.

«Элементарно обеспечить покупку самых необходимых вещей, которые было невозможно приобрести до этого, теперь станет возможным. Конечно, я такие вещи поддерживаю», — подытожил депутат.