Общество 27 июня 2023, 10:22 Депутат Яна Лантратова предложила предоставить педагогам дополнительный выходной вместо рабочего Дня учителя

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Первый зампред профильного Комитета Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением разработать и принять федеральную Стратегию «Профессия — просвещать». Об этом написала «Парламентская газета».

Депутат предлагает дать педагогам дополнительный выходной вместо рабочего Дня учителя. Также Лантратова предложила начать массовое производство художественных фильмов о школе и учителях, чтобы популяризировать профессию учителя.

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«Предлагается выделение специального гранта на съемки игрового кинофильма», — сообщила она.

В правительстве посчитали, что с 2019 года в стране сокращается количество педагогов-дошкольников. За этот год их стало меньше на 332,4 тысячи человек.