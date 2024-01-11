Общество 11 января 2024, 13:56 Депутат Якубовский: за модернизацию котельных отвечают ресурсоснабжающие организации

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Ресурсоснабжающие организации отвечают за функционирование инженерной инфраструктуры и модернизацию тепловых сетей. Застройщики контролировать этот процесс не обязаны, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский «Национальной службе новостей».

По словам депутата, застройщики оплачивают подключение к уже имеющимся сетям. Также эти компании передают строящиеся котельные на баланс ресурсоснабжающих организаций, для которых такая деятельность является профильной.

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Якубовский призвал полностью отказаться от уплотнительной застройки, чтобы избежать избыточную нагрузку на инженерные сети.