Депутат Якубовский предложил легализовать домашний майнинг

Майнинг в России необходимо легализовать и разделить его на две группы — промышленный и домашний. С таким мнением выступил член думского Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский, написала «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Кроме того, нужно легализовать обмен цифровых финансовых активов на российский рубль по аналогии с тем, как легализован обмен валюты, считает депутат.

«Легализация в том числе позволит минимизировать финансовые потери граждан при осуществлении операций по обмену», — сказал Якубовский.