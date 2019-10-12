Депутат из Саратова раскритиковал идею смертной казни

Смертная казнь могла бы стать достойным наказанием для убийцы, но все же более правильная мера — это пожизненный срок. Так в разговоре с «360» заявил депутат от КПРФ, член Саратовской областной Думы Николай Бондаренко.

«Всегда, сколько я политикой занимаюсь, был сторонником смертной казни», — заявил он.

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Ранее депутат считал, что за преступления против детей должно быть самое суровое наказание. Однако спустя время. Теперь Бондаренко считает, что из-за несовершенства судебной системы возможны ошибки.

«Наверное, будет правильным вводить пожизненное заключение с обязательными трудовыми работами, чтобы общество, которое получило ущерб от деятельности отдельных граждан, смогло в какой-то маленькой, но части компенсировать тот урон, который был нанесен», — пояснил Бондаренко.

Депутат отметил, что его точка зрения никак не связана с последними событиями в Саратове.

В Саратовской области утром 9 октября по пути в школу пропала девятилетняя Лиза Киселева. Более двух тысяч человек искали ее почти два дня. В ночь на 11 октября труп девочки нашли в гараже. В убийстве подозревают 35-летнего Михаила Туватина. Ранее он признал свою вину. Мужчина рассказал, что лишил школьницу жизни после того, как та спросила, его ли это гараж.

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Разъяренные местные жители требовали выдать им подозреваемого для самосуда. Полицейские с трудом доставили задержанного в участок, чтобы взять у него первые показания.

После этого в обществе предложили вернуть смертную казнь в Уголовный кодекс. На официальной странице Государственной Думы во «ВКонтакте» проводится опрос по этому поводу. Своим мнением уже поделились более 100 тысяч пользователей соцсети. Подавляющее большинство — около 80% — поддержали возвращение самого строгого наказания.