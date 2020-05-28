Депутат из Санкт-Петербурга: россиянам нужно гарантировать места на общественной службе

Согласно предложению Анохина, граждане смогут получить гарантированные рабочие места. В настоящее время большая часть из них занята трудовыми мигрантами из других стран. Предполагается, что в России появится институт общественной службы, который будет обеспечивать россиян местами.

«В первую очередь это профессии, задействованные в детских образовательных учреждениях: повара, нянечки, охранники. В строительной сфере, при строительстве объектов за бюджетные средства и объектов стратегического значения: все строительные профессии», — пояснил депутат.

Он уточнил, что сотрудники на местах из перечня станут общественными служащими и получат социальные гарантии. Например, им назначат ежемесячные выплаты в размере половины МРОТ.

Однако президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов обратил внимание на непростое положение приезжих в России.

«У мигрантов ни жилья, ни денег, если они потеряли работу. И нет возможности вернуться домой, потому что закрыты границы. То есть их ситуация однозначно более тяжелая. Активным регулированием можно заниматься в спокойные времена, а не как сейчас. Есть большая тенденция сейчас, что компании предпочитают граждан России. Если те же самые киргизы и узбеки получили паспорта. Есть очень негативная тенденция — курьерские службы увольняют тех, кто по патенту, и берут тех, кто с паспортом. В такси тоже идет некая такая чистка», — уточнил Коженов.

Президент федерации предположил, что рабочие места мигрантов не будут интересны гражданам РФ, и отметил слабую конкуренцию между ними.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, установленные меры смогут обойти.

«Очень часто охранниками люди из ближнего зарубежья не являются. Они выполняют какой-то другой функционал. Формально работодатель сократит должность охранника и введет должность смотрящего за двором. Решить эту проблему крайне сложно, технически сложно. Нет механизма контроля. Потому что я переиначил должность, и все», — заметил Сафонов.