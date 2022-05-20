Депутат из Петербурга Цивилев озвучил меру по снижению смертности от ДТП

Председатель комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил снизить смертность от ДТП путем ограничения скорости. Об этом написал «Петербургский дневник».

Депутат отметил, что каждый год в городе в авариях гибнут не менее 200 человек, и эта цифра не снижается.

«Есть только один способ — снижение скоростного режима. Это опыт и Европы и передовых азиатских стран, таких как Корея, Япония. Есть исследования, которые констатируют, что если машина въезжает в человека на скорости 40 километров в час, то летальность 70 процентов, а если на 30 километрах в час, то летальность уже 30 процентов. В этих десяти километрах разницы — сотни человеческих жизней в городе и тысячи по стране <…>», — отметил парламентарий.

Ранее на Невском проспекте в Санкт-Петербурге предлагалось снизить разрешенную скорость до 40 километров в час.