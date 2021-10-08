Депутат из Югорска процитировала Гитлера в соцсетях. Потом заявила о взломе

Депутат Югорска ХМАО от КПРФ Марина Васильева шокировала местных жителей своими увлечениями. На личной странице во «ВКонтакте» она процитировала «Майн Кампф» Адольфа Гитлера.

Местных жителей сильно возмутил этот факт. Они решили собрать подписи с требованием лишить женщину депутатских полномочий. Пользователи начали активно высказываться в группе «Подслушано Югорск» во «ВКонтакте».

«Возмущению нет предела. На своей странице депутат Васильева разместила цитату Гитлера из запрещенной, признанной экстремистской книги. Если бы люди знали, что недавно избранный депутат будет пропагандировать фашизм, они бы ни за что не отдали за нее голоса», — написали подписчики сообщества.

Сейчас на странице Васильевой нет цитаты. В разговоре с Ura.ru она рассказала, что ее взломали и изменили личные данные.

По ее мнению, все это было сфабриковано администратором группы «Подслушано Югорск». Депутат призналась, что будет с этим бороться. В думе никак не прокомментировали заявление на запросы журналистов.