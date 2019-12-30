Депутат из Ямала предложил Москве снег

Такую идею Вершинин опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Предлагаю начать поставлять в Москву ямальский… снег. А что? Железнодорожная ветка до Лабытнанги есть. Нагружаем вагоны чистым новогодним ямальским снегом — и отправляем для хознужд московской мэрии», — заметил Вершинин.

Для издания депутат уточнил, что такое предложение — лишь шутка.

«На самом деле, если серьезно, был недавно в Москве, настроение там, конечно, не новогоднее. Слякоть. Вообще нет снега», — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что самая холодная ночь месяца в Москве наступит 30 декабря. Однако в этот день температура воздуха просто будет соответствовать декабрьской норме.