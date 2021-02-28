Депутат из Иркутской области напился и устроил дебош в отделении. Видео

В Иркутской области местный депутат Дмитрий Клепиков перебрал с алкоголем и направился на улицу. Там он, по данным СМИ, кидался на прохожих и странно себя вел.

После мужчину доставили в отделение полиции, где зарегистрированный кандидат на пост главы Киренского района продолжил буянить. В соцсетях появилось видео, где Клепиков громко кричит в отделении, что ему нечем дышать. Потом он говорит что-то невнятное и грубо просит подойти к нему сотрудника полиции.

«Не могу дышать. Господь мой и Бог мой. Иди сюда, иди сюда, сволочь!» — кричал депутат.

Официальных комментариев касательно поведения госслужащего пока не появилось. Также нет информации, что депутату может за такое грозить. По неподтвержденной информации, Дмитрий Клепиков все еще находится в отделении. По данным сайта администрации Киренского района, Клепиков является председателем постоянной комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике.