  • Депутат из Екатеринбурга напомнил о своем предложении отказаться от бесплатного питания в школах

    12 декабря 2019, 12:00

    Ольга Ситникова

    Депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина в феврале этого года решила отменить бесплатное питание в начальной школе. Она привела этот случай в пример, когда заседание обсуждало затраты гордумы на пиар. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    На заседании бюджетной комиссии некоторые депутаты выступили за перераспределение 11,857 миллиона рублей, которые выделили на пиар в 2020 году. Законодатели предложили направить их на ремонт школ.

    Екатеринбургский депутат предложил отменить бесплатное питание для начальной школы

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    «Я ничего не платила [СМИ за публикации] и не плачу. Тем не менее, на одном из заседаний я озвучила проблему и зашла с ней в федеральную повестку», — уточнила Дерягина.

    Она подчеркнула, что к ней стали обращаться коллеги из других регионов и рассказывать «о тех же проблемах». Дерягина обратила внимание на то, что Госдума после ее слов приняла некий нормативный акт. По словам депутата, это поможет решить проблему, о которой она заявила.

    Ранее Елена Дерягина предложила отказаться от бесплатного питания для учащихся начальных классов.