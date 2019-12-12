Депутат из Екатеринбурга напомнил о своем предложении отказаться от бесплатного питания в школах

На заседании бюджетной комиссии некоторые депутаты выступили за перераспределение 11,857 миллиона рублей, которые выделили на пиар в 2020 году. Законодатели предложили направить их на ремонт школ.

Екатеринбургский депутат предложил отменить бесплатное питание для начальной школы Подробнее

«Я ничего не платила [СМИ за публикации] и не плачу. Тем не менее, на одном из заседаний я озвучила проблему и зашла с ней в федеральную повестку», — уточнила Дерягина.

Она подчеркнула, что к ней стали обращаться коллеги из других регионов и рассказывать «о тех же проблемах». Дерягина обратила внимание на то, что Госдума после ее слов приняла некий нормативный акт. По словам депутата, это поможет решить проблему, о которой она заявила.

Ранее Елена Дерягина предложила отказаться от бесплатного питания для учащихся начальных классов.