Депутат из Екатеринбурга напомнил о своем предложении отказаться от бесплатного питания в школах
На заседании бюджетной комиссии некоторые депутаты выступили за перераспределение 11,857 миллиона рублей, которые выделили на пиар в 2020 году. Законодатели предложили направить их на ремонт школ.
Екатеринбургский депутат предложил отменить бесплатное питание для начальной школыПодробнее
«Я ничего не платила [СМИ за публикации] и не плачу. Тем не менее, на одном из заседаний я озвучила проблему и зашла с ней в федеральную повестку», — уточнила Дерягина.
Она подчеркнула, что к ней стали обращаться коллеги из других регионов и рассказывать «о тех же проблемах». Дерягина обратила внимание на то, что Госдума после ее слов приняла некий нормативный акт. По словам депутата, это поможет решить проблему, о которой она заявила.
Ранее Елена Дерягина предложила отказаться от бесплатного питания для учащихся начальных классов.