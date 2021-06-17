Депутат из Челябинска пообщался с «братаном Славкой» во время заседания

Челябинский депутат во время начала заседания Заксобрания пообщался с двоюродным братом. В этот момент другие участники собрания стоя слушали гимн региона — для повышения чувства патриотизма.

«Славка, здорово! Здорово, братан! Здорово, братуха!» — сказал депутат Алексей Беседин во время гимна.

В этот момент его одернули и показали, что его общение с братом слышат все. После чего депутат отключил звук.

«У меня ребята, кто занимается компьютерами, видимо, не выключили микрофон или, наоборот, включили, а в этот момент мне звонил брат двоюродный. Я в этом не разбираюсь. Я, конечно, извинился за ситуацию, что произошла, но считаю, что ничего такого-то и не произошло. Но конфуз в любом случае. Согласен, что такого в прямом эфире происходить не должно, но что случилось, то случилось», — рассказал Алексей Беседин «Подъему».

Журналисты издания выяснили, что «Славка» — мастер спорта по подводной охоте. Он максимально погружался на глубину 60 метров.