Свадебное торжество на 300 гостей устроил в одном из ресторанов Улан-Удэ депутат парламента Бурятии. Фотографии с мероприятия c закрытыми лицами участников разошлись по социальным сетям. Автор снимков отметил, что никто из гостей не соблюдает масочный режим. Кроме того, мероприятие провели в период новых ограничений.

По данным СМИ, массовое гуляние устроил член парламента Бурятии Тимур Нимаев. Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщило ИА «Байкал-Daily» со ссылкой на главного санитарного врача республики Сергея Ханхареева, управление Роспотребнадзора начало расследование по организации банкета.

Глава ведомства уточнил, что место проведения торжества удалось установить. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора начали проверку соблюдения санитарных норм сотрудниками заведения.

«В отношении участников мероприятия также проведут работу правоохранительные органы», — подчеркнул Ханхареев.

Глава регионального управления Роспотребнадзора подчеркнул, что организаторы торжества проявили неуважение к пациентам, которые сейчас борются за свою жизнь, к врачам, которые бросили все силы для спасения зараженных коронавирусом, и ко всем остальным гражданам, которые соблюдают меры профилактики и все действующие ограничения.

По данным ведомства, темп роста заражения коронавирусом в республике составил 63%. За минувшие сутки скончались 15 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В регионе действуют ограничения для организаций общественного питания. Они могут работать до 21:00. Кроме того, предприятия должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников.