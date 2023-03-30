Общество 30 марта 2023, 13:17 Депутат из Бурятии погиб под Угледаром Мобилизованный депутат из Бурятии Дарижапов погиб под Угледаром

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Жители Закаменского района простятся с депутатом Хуртагинского сельсовета Дашой Дарижаповым. Он погиб от осколочных ранений под Угледаром, сообщило управление ветеринарии Республики Бурятия.

Мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года старшим вычислителем мотострелкового батальона в звании младшего сержанта и отправили в зону проведения спецоперации. Он погиб 18 марта от осколочных ранений в бою на территории села Никольского под Угледаром. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

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«Даша был добрым, отзывчивым, веселым, жизнерадостным, щедрым, активным человеком. Всегда был готов помочь всем и во всем», — заявили в управлении.

Прощальная панихида пройдет 31 марта в селе Хуртага Закаменского района, где он родился в 1988 году. Даша Дарижапов окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию и до мобилизации работал ветеринарным врачом, одновременно занимая пост депутата сельсовета.

Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников и пятеро его коллег решили отправиться добровольцами в зону проведения спецоперации.