Депутат из Асбеста заступился за сына, обозвавшего волонтеров «грязью»

Депутат городской думы Асбеста Дмитрий Александрин отреагировал на скандал с его сыном. Молодой человек оскорбил волонтеров местного автоклуба, назвав их «грязью».

По мнению Александрина-старшего, ситуация не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд. Депутат выразил уверенность, что его сына спровоцировали, написала «КП-Екатеринбург».

Он пояснил, что у них есть фонд «За родной Асбест», сотрудники которого занимаются просветительской работой, в частности, объясняют порядок организации парковок, детских площадок по программе «Комфортная городская среда».

«Конкуренты из другой партии, они у нас в Асбесте агрессивные, у них такой повестки нет. Поэтому они за нами везде ходят, следят, даже машинами выслеживают для провокаций. Кричат: „Жулики, воры“, — еще что-то», — сказал он.

Александрин добавил, что его сын просто не сдержался, когда волонтер его спровоцировала. По его словам, у девушки неоднозначная репутация в городе.

«Подошла к Егору, давай на шею ему вешаться, давай звать его куда-то поехать, как проститутка. Он так и отреагировал. Они засняли конец разговора. Поэтому так и получилось. Конечно, я не с восторгом к этому отношусь. Сын попал в тяжелую ситуацию. Не нужно было ему в любом случае так говорить», — заключил он.

Ранее одна из участниц перепалки объяснила в беседе с «360», что сыну депутата в шутку предложили прокатиться на машине, потому что он ее разглядывал. Девушка объяснила, что они занимались съемкой люка на улице и, вероятно, Александрин-младший принял их за конкурентов, хотя автоклуб, в котором работают волонтеры, ни с кем не конкурирует.