15 февраля 2024, 13:42
Депутат Иванов: в РФ необходима гуманизация законодательства, связанная с правами животных
В России следует провести гуманизацию законодательства, связанного с правами животных. Такое мнение выразил член Комитета по вопросам собственности и имущественным отношениям Николай Иванов в беседе с телеканалом «Звезда».
По словам депутата, гуманизм должен проявляться в тех случаях, когда животные остаются беспомощны. Государству необходимо принять нормативные акты, которые гуманизируют отношение к ним.
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Ранее из квартиры в Подмосковье спасли спаниеля, которого хозяин оставил одного на трое суток.
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