Общество 15 февраля 2024, 13:42 Депутат Иванов: в РФ необходима гуманизация законодательства, связанная с правами животных

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В России следует провести гуманизацию законодательства, связанного с правами животных. Такое мнение выразил член Комитета по вопросам собственности и имущественным отношениям Николай Иванов в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам депутата, гуманизм должен проявляться в тех случаях, когда животные остаются беспомощны. Государству необходимо принять нормативные акты, которые гуманизируют отношение к ним.

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