Общество 28 декабря 2022, 10:10 Депутат Исаев заявил, что участникам СВО необходимо дать преимущества при поиске работы

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Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в разговоре с «Парламентской газетой» прокомментировал изменения в законе «О занятости в РФ».

По словам депутата, с нового года обратиться в службу занятости смогут не только безработные, но и те, кто находится в поиске более подходящей должности.

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«Мы считаем, что участники специальной военной операции должны получить преимущественное право при подготовке, переквалификации и поиске работы», — добавил Исаев.

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Кроме того, изменения ждут тех граждан, кто уехал из России во время СВО и продолжает работать удаленно.

Как заметил депутат, в начале 2023 года документ будет внесен в Госдуму.