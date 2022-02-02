Депутат Исаев рассказал о планируемых изменениях в законе «О занятости населения»

Госдума в скором времени рассмотрит изменения в законе «О трудовой деятельности», принятом 30 лет назад. Депутат ГД, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал «Парламентской газете», какие поправки планируется принять.

В законе появится определение понятия «самозанятые». Количество самозанятых в России растет, но при этом по-прежнему непонятно, какие права у самозанятых в отношениях с работодателем, есть ли у них право на пенсию и кто платит за них страховые взносы. Кроме того, в законе пропишут меры, которые должно принимать государство, чтобы сократить количество «теневой» занятости — серых и черных зарплат.

«Но в большей части закон будет посвящен, как и ныне действующий, обеспечению трудоустройства, выплате пособий по безработице, защите тех категорий граждан, которым трудно найти работу. Это молодые специалисты, люди предпенсионного возраста, инвалиды, многодетные родители. Государство может, например, помогать им открывать собственное дело или предоставить льготы работодателям, которые возьмут на работу молодежь и инвалидов. Пока это обсуждается. Мы планируем внести законопроект в ближайшее время и принять до конца 2022 года», — рассказал Андрей Исаев.